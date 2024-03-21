Vitellini di latte

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vitellini di latte' è 'Redi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REDI

Perchè la soluzione è Redi? Redi descrive i vitellini di latte come piccoli animali teneri, pieni di energia e curiosità. Sono teneri e delicati, rappresentando la freschezza e la purezza della natura. La loro presenza porta un senso di innocenza e vitalità nel mondo rurale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vitellini di latte nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Redi

Se la definizione "Vitellini di latte" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Redi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Vitellini di latte
  • Risposta: REDI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: R___
  • Inizia con: R
  • Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

R Roma
E Empoli
D Domodossola
I Imola

La soluzione 'Redi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vitellini di latte". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con vitellini: Vitellini o puledri appena nati 

Con latte: Biscotto con crema al latte tra due cialde al cioccolato 