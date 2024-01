La Soluzione ♚ Non mangiano carne uova e latte

La definizione e la soluzione di: Non mangiano carne uova e latte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Non mangiano carne uova e latte: Burro, formaggio, carne). le gaufre di liegi hanno un contorno smussato, a nido d'ape, e impasto a base di farina, poche uova, latte, burro (o margarina)... Curiosità su: Burro, formaggio, carne). le gaufre di liegi hanno un contorno smussato, a nido d'ape, e impasto a base di farina, poche uova, latte, burro (o margarina)... Il veganismo (o, più raramente, veganesimo) è un movimento che propone l'adozione di uno stile di vita proprio di una società basata su risorse non provenienti dal regno animale. Se la base del veganismo, come alle sue origini, è riconducibile all'antispecismo, le sue motivazioni si sono estese a comprendere temi ambientalistici, demografici, medici, salutistici e socioeconomici. Italiano Aggettivo, forma flessa vegani m pl

plurale di vegano Sostantivo, forma flessa vegani m pl plurale di vegano Sillabazione ve | gà | ni Etimologia / Derivazione vedi vegano

Altre risposte alla domanda Non mangiano carne uova e latte: vegani; mangiano; carne; uova; latte;