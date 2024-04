La definizione e la soluzione di 6 lettere: Così si definiscono le auto con due tipi di alimentazione. IBRIDE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Un veicolo ibrido, più propriamente veicolo a propulsione ibrida, è un veicolo dotato di un sistema di propulsione a due o più componenti, ad esempio motore elettrico con motore termico, che lavorano in sinergia fra di loro. I veicoli in cui coesistano due o più forme di accumulo di energia, al fine della generazione di energia meccanica, sono detti veicoli ibridi. I veicoli ibridi non devono essere confusi con quelli bimodali, che sono veicoli che possono funzionare con energia fornita dall'esterno oppure con un accumulatore a bordo, come ad esempio i filobus con batterie. I veicoli termici policarburante (benzina/gpl, benzina/metano, ...

ibride ( approfondimento) f pl

femminile plurale di ibrido

Sillabazione

í | bri | de

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.