La definizione e la soluzione di: Serpente africano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Vasta zona a sud del sahara. è il più grande serpente africano. il pitone delle rocce africano è un serpente di grandi dimensioni, misurando in media dai... Cerastes Laurenti, 1768 è un genere di serpenti velenosi della famiglia Viperidae. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Il serpente non velenoso detto colubro di Esculapio; Lo Stato africano con capitale Abuja;

Cerca altre Definizioni