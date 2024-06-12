Il cane-iena africano

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il cane-iena africano' è 'Licaone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LICAONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il cane-iena africano" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il cane-iena africano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Licaone? Il licaone, anche chiamato cane-iena africano, è un mammifero selvatico appartenente alla famiglia dei canidi. La sua caratteristica principale risiede nella corporatura snella e nella testa stretta, adattata alla caccia in branchi. Questa creatura si distingue per il manto a macchie, che permette un camuffamento efficace nelle praterie africane. La struttura sociale del licaone è molto complessa, con gruppi organizzati e cooperativi. La sua presenza rappresenta un elemento importante nell’ecosistema delle savane.

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Il cane-iena africano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Licaone

Quando la definizione "Il cane-iena africano" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il cane-iena africano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Licaone:

L Livorno I Imola C Como A Ancona O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il cane-iena africano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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