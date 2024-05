Significato della soluzione per: Grosso serpente dell america meridionale

Il termine "anaconda" viene usato spesso per riferirsi a questa specie, sebbene il termine possa essere applicato anche ad altri membri del genere Eunectes. È uno dei serpenti esistenti più pesanti, nonché uno dei più longevi. L'anaconda verde (Eunectes murinus (Linnaeus, 1758)), anche conosciuta come anaconda gigante, anaconda comune o sucuri, è un grande serpente non velenoso, appartenente alla famiglia Boidae, nativo del Sud America.

Italiano: Sostantivo: anaconda ( approfondimento) m inv . (zoologia) (erpetologia) grosso serpente non velenoso appartenente alla famiglia dei Boidi, di lunghezza a volte superiore a cinque metri, diffuso principalmente nel Sud America, la sua classificazione scientifica è Eunectes ( tassonomia) tra le varie specie di anaconda, quella verde verde è la più comune .. Sillabazione: a | na | còn | da.