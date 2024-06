Un serpente velenoso

: Il cobra è il nome comune utilizzato per identificare alcuni elapidi in grado di allargare le costole per formare il famoso cappuccio. Il termine deriva dal portoghese cobra (cobra-de-capelo, "serpente con il cappuccio"), derivante a sua volta dal latino colubra ("femmina del serpente"). La caratteristica principale di molti cobra è data dalla loro reazione ad un disturbo o un pericolo. In questi frangenti questi sono in grado di sollevare la parte anteriore del corpo ed estendere le nervature del collo in modo da assumere un aspetto minaccioso acquisendo la caratteristica conformazione come in foto.

Italiano: Sostantivo: cobra m inv . (zoologia) (erpetologia) serpente dei Colubridi molto velenoso che vive in Africa e Asia meridionale.. Sillabazione: cò | bra. Pronuncia: IPA: /'kbra/ . Etimologia / Derivazione: dal portoghese cobra derivante dal latino colubra cioè "serpente" . Parole derivate: cobratossina. Iperonimi: essere vivente, eucariote, animale, metazoo, vertebrato, Amnioti, eterotermo, rettile, elapide, colubride, naia.