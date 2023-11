La definizione e la soluzione di: Nell antica Roma il sacrificio dei tre animali domestici tipici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significati, vedi sacrificio (disambigua). il sacrificio (dal latino sacrificium, sacer + facere, "rendere sacro") è quel gesto rituale con cui dei beni (oggetti... Il sacrificio dei suovetaurilia (o suovitaurilia) era un rito di purificazione a carattere anche apotropaico praticato nell'antica Roma, di origine ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

