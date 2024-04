La Soluzione ♚ È Roma per antonomasia La definizione e la soluzione di 4 lettere: È Roma per antonomasia. URBE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. E roma per antonomasia: Urbe – sinonimo letterario di città, derivato dal latino classico urbs Urbe – è anche usato come antonomasia per indicare la città di Roma Urbe – Unione romana biblioteche ecclesiastiche Urbe – comune della provincia di Savona Urbe Roma – squadra di baseball di Roma fondata nel 2009 e scomparsa nel 2013 Roma Urbe – aeroporto di Roma Aeroporto dell'Urbe – zona di Roma Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Urbe – sinonimo letterario di città, derivato dal latino classico urbs Urbe – è anche usato come antonomasia per indicare la città di Roma Urbe – Unione romana biblioteche ecclesiastiche Urbe – comune della provincia di Savona Urbe Roma – squadra di baseball di Roma fondata nel 2009 e scomparsa nel 2013 Roma Urbe – aeroporto di Roma Aeroporto dell'Urbe – zona di Roma urbe f sing (pl.: urbi) (letterario) città (letterario) Roma, più spesso maiuscolo; vedi Urbe Sillabazione ùr | be Pronuncia IPA: /'ur.be/ Etimologia / Derivazione dal sostantivo latino urbem, accusativo di urbs "citta" Parole derivate Urbe Altre Definizioni con urbe; roma; antonomasia; Gli scontrosi dal cuore d oro; Astute maliziose; Un Foro dell antica Roma; Il monumento di Roma che celebra le vittorie di Augusto; Gli Statunitensi per antonomasia; Lo sono gli Statunitensi per antonomasia; Cerca altre soluzioni cruciverba

URBE

