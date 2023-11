La definizione e la soluzione di: Manda in cielo la palla da tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : LOB

Significato/Curiosita : Manda in cielo la palla da tennis

Lo ferma (o lo manda avanti) con una qualunque parte del corpo dopo che ha rimbalzato più di una volta per terra: in questi casi la palla non è più giocabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

