La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si vede con il cielo sereno' è 'Astro'.

ASTRO

Curiosità e Significato di Astro

Approfondisci la parola di 5 lettere Astro: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Astro? Astro deriva dal greco e si riferisce a tutto ciò che riguarda gli astri, come stelle e pianeti. È un termine usato in astronomia e in espressioni popolari per evocare il cielo sereno e il mondo celeste. Quando si dice si vede con il cielo sereno, si allude alla limpidezza del cielo e alla presenza degli astri, rendendo questa parola perfetta per descrivere il fascino dell'universo visibile sopra di noi.

Come si scrive la soluzione Astro

Hai davanti la definizione "Si vede con il cielo sereno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E N V O S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOVENTE" SOVENTE

