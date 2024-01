La Soluzione ♚ Una gioia che manda in estasi

La definizione e la soluzione di: Una gioia che manda in estasi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

dal latino che deriva da cioè "dilettare" (voce verbale)vedi deliziare Sinonimi (sostantivo) beatitudine,diletto, felicità, gioia, godimento, mollezza, piacere, voluttà

beatitudine,diletto, felicità, gioia, godimento, mollezza, piacere, voluttà bontà, dolcezza, soavità, squisitezza,

( per estensione ) soddisfazione, appagamento, compiacenza

soddisfazione, appagamento, compiacenza leccornia

(terza persona singolare dell'indicativo presente di deliziare) compiace, diletta, diverte, rallegra, alletta Contrari (sostantivo) afflizione, amarezza, sofferenza, dolore, pena, patimento, tribolazione,

afflizione, amarezza, sofferenza, dolore, pena, patimento, tribolazione, ( per estensione ) delusione

delusione cattiveria, schifezza

( terza persona singolare dell'indicativo presente di deliziare) amareggia, affligge Parole derivate deliziare, deliziarsi Varianti (antico) dilizia

