La definizione e la soluzione di: Manda segnali alla centralina dell allarme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Manda segnali alla centralina dell allarme

Distributore, controllato a sua volta da una centralina che provvede alla progressività del movimento (la centralina negli ultimi 10 anni ha sostituito l'utilizzo... Il sensore è un dispositivo che si trova in diretta interazione con il sistema misurato. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

