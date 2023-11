La definizione e la soluzione di: Quella svedese è in palestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SPALLIERA

Significato/Curiosita : Quella svedese e in palestra

Muscolazione è un'attività fisica che si pratica in palestra utilizzando una o più delle seguenti attrezzature: panche multifunzione, spalliera svedese, panche... La spalliera svedese o scala per ginnastica è un attrezzo ginnico formato da sbarre verticali unite con 9 pioli. Fu inventata all'inizio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Quella svedese è in palestra : quella; svedese; palestra; È assai pregiata quella di Baccarat; È famosa quella di Superga; Di quella leggera fa parte la corsa; Wagner compose quella delle Valchirie; Chi imita segue quella degli altri; Una casa aeronautica svedese ; Fu l ideatore della ginnastica svedese ; Storica band svedese ; Botanico svedese del 700; Azienda d abbigliamento svedese ; L attività corale della bici da palestra ing; Un bagaglio adatto anche alla palestra ; Sui veicoli a due ruote e in palestra ; svedese: è in palestra ; Attrezzi in palestra per rafforzare le gambe;

Cerca altre Definizioni