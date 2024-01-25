Auto svedese oggi cinese
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Auto svedese oggi cinese' è 'Volvo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: VOLVO
Come completare la definizione
- Definizione: Auto svedese oggi cinese
- Risposta: VOLVO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: V____
- Inizia con: V
- Finisce con: O
Perché la soluzione è Volvo? La parola VOLVO si riferisce a un'azienda automobilistica originaria della Svezia, nota per la produzione di veicoli di alta qualità e sicurezza. Oggi, questa marca è di proprietà di un gruppo cinese, che ha ampliato la sua presenza sul mercato globale. La trasformazione aziendale ha portato a un'integrazione tra l'eredità svedese e le innovative strategie cinesi, mantenendo comunque l'impegno verso tecnologia avanzata e affidabilità. La storia di VOLVO riflette un'evoluzione internazionale e un equilibrio tra tradizione e innovazione.
Auto svedese oggi cinese: schema e soluzione enigmistica
In presenza della definizione "Auto svedese oggi cinese", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Volvo'.
Schemi utili per Volvo
- Schema parole: 5
- La soluzione inizia con V
- La soluzione finisce con O
- Schema iniziale: V____
- Schema finale: _OLVO
Le 5 lettere della soluzione Volvo
La soluzione 'Volvo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Auto svedese oggi cinese". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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