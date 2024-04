La Soluzione ♚ Quella latina è triangolare La definizione e la soluzione di 4 lettere: Quella latina è triangolare. VELA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Quella latina e triangolare: Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su vela ( approfondimento) f sing (pl.: vele) (marina) ampia superficie di tessuto di varia forma che viene agganciato all'albero di una nave e ne permette il movimento sfruttando la propulsione del vento; prima dell'avvento del motore, rappresentava il principale mezzo propulsivo delle imbarcazioni (marina) (letterario) (per estensione) barca o nave a vela (per estensione) velatura (sport) lo sport che prevede le competizioni nautiche con barche a vela (architettura) ogni sezione della volta a crociera sipario o la tenda da sole (senso figurato) l'ala degli uccelli (carte) nella telesina, la carta scoperta utilizzabile da tutti i giocatori Voce verbale vela terza persona singolare dell'indicativo presente di velare seconda persona singolare dell'imperativo di velare Sillabazione vé | la Pronuncia IPA: /'vela/ Etimologia / Derivazione (sostantivo) dal latino vela , plurale di velum ossia "vela"

, plurale di ossia "vela" (voce verbale) vedi velare Sinonimi (di imbarcazione) velatura

velatura (nave) imbarcazione

imbarcazione (sport) velismo

velismo (architettura) unghia Parole derivate veleggiamento, veleggiare, veleggiata, veleggiatore, veleggio, velico, veliera, veliero Alterati ( diminutivo ) velina, veletta

velina, veletta ( accrescitivo ) velona, velone

velona, velone (peggiorativo) velaccia Iperonimi sport Proverbi e modi di dire a vela : che tramite le vele usa il vento come mezzo di propulsione barca a vela

: che tramite le vele usa il vento come mezzo di propulsione a vele spiegate oppure a gonfie vele : indica il fatto che tutto procede per il meglio

oppure : indica il fatto che tutto procede per il meglio volo a vela : volo con l'aliante

: volo con l'aliante avere poca vela : non essere in grado di fare qualcosa

: non essere in grado di fare qualcosa alzare, aprire, sciogliere, spiegare le vele cimentarsi con slancio in un'impresa

cimentarsi con slancio in un'impresa ammainare, calare, mollare, raccogliere le vele : arrendersi

: arrendersi far vela oppure drizzare la vela verso un luogo : dirigersi verso un luogo

oppure : dirigersi verso un luogo far forza di vele e di remi: usare qualsiasi mezzo a propria disposizione Altre Definizioni con vela; quella; latina; triangolare; Lo Julio popolare allenatore di pallavolo; È simile alla soap opera; Quella d aria si gonfia; Si chiede quella esatta; Locuzione latina: populi Dei; Il nomignolo dello straniero residente in America Latina; Vela triangolare; Ha la testa triangolare; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Quella latina è triangolare è verificata di 4 lettere per risolvere 'Quella latina è triangolare'.