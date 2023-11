La definizione e la soluzione di: Uno che dovrebbe essere breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : ORATORE

Significato/Curiosita : Uno che dovrebbe essere breve

Disambiguazione – se stai cercando il concetto di essere vivente, vedi organismo vivente. quello dell'essere è un tema che attraversa tutta la storia della filosofia... L'oratoria è l'arte del parlare in pubblico. Viene spesso confusa con la retorica, cioè l'arte del parlare e del persuadere con le parole. In questi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

