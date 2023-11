La definizione e la soluzione di: Il prato per alimentare il bestiame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PASCOLO

Significato/Curiosita : Il prato per alimentare il bestiame

Inferiore ad un anno) per la produzione di erba destinata all'alimentazione del bestiame. gli erbai vengono coltivati per lo più con il fine di aumentare... Il pascolo (dal latino pascuum) è una forma di agricoltura estensiva, in genere consistente in una distesa erbosa generalmente utilizzata nella ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il prato per alimentare il bestiame : prato; alimentare; bestiame; Rende uniforme il prato ; Sigla di prato ; Il terreno coperto da un prato ; In un suo brano la inseguiva Battisti in un prato ; Due quinti di prato ; Nutrire alimentare ; Un liquido alimentare leggero e di conforto; Un dolcificante alimentare estratto dalle betulle; alimentare nutrire; Quella alimentare va dalla terra alla tavola; Epidemia tra il bestiame ; Cereali per bestiame ; Insetti che tormentano il bestiame ; Zona montana in cui si porta il bestiame d estate; Il pranzo all aperto del bestiame ;

Cerca altre Definizioni