La Soluzione ♚ Era un mediatore di affari rurali e di bestiame La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SENSALE .

Significato della soluzione per: Era un mediatore di affari rurali e di bestiame Il sensale è un mediatore in affari e contratti di vario tipo; fungeva da intermediario tra venditore e acquirente, nell'avvio, definizione e stipulazione di accordi, transazioni e contratti, specializzato in particolare nel settore dell'agricoltura e dell'allevamento.

