Significato della soluzione per: Insidia il bestiame delle fattorie usa

Predilige le foreste e le montagne, ove trova nutrimento e riparo. È presente in un buon numero di Stati nordamericani e in tutte le province canadesi. Si incontra in un'area geografica che si estende dal nord del Canada e dell'Alaska al nord del Messico, e dalle coste atlantiche alle coste pacifiche dell'America del Nord. L'orso nero (Ursus americanus Pallas, 1780) o baribal è l'orso più comune in America del Nord.

Italiano: Sostantivo: panda m inv . (zoologia) denominazione comune di due mammiferi arboricoli un panda è un orso vegano: si nutre di bambù.. panda gigante: (comunemente senza l'aggettivo "gigante") mammifero arboricolo originario della Cina simile ad un orso di colore bianco e nero, la sua classificazione scientifica è Ailuropoda melanoleuca ( tassonomia). panda minore o panda rosso (raro senza la parola che lo qualifica): mammifero di colore rosso simile ad un procione, la sua classificazione scientifica è Ailurus fulgens ( tassonomia).