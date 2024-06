Prato per mandrie

: Il termine in generale può riferirsi anche all'attività di pascolo in sé, da parte degli animali includendo in questi anche gli animali selvatici erbivori (cervi, caprioli, daini, camosci, stambecchi ecc. Il pascolo (dal latino pascuum) è una forma di agricoltura estensiva, in genere consistente in una distesa erbosa generalmente utilizzata nella pastorizia per il nutrimento di animali erbivori, come ovini, caprini, bovini ed equini, spesso riuniti in mandrie e greggi.

Italiano: Sostantivo: pascolo ( approfondimento) m sing (pl.: pascoli) . (botanica) (agricoltura) (zootecnica) ampio prato o distesa, coperto di erba o bassa vegetazione, dove bestiame ed armenti possono pascersi o pascolare, cioè nutrirsi brucando, stazionandovi più o meno a lungo. Sovente si sottintende che è un prato d'alta montagna (dove appunto prevale la bassa vegetazione). Voce verbale: pascolo .