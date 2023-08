Il pranzo all aperto del bestiame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pranzo all aperto del bestiame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PASCOLO

Significato/Curiosita : Il pranzo all aperto del bestiame

Giunsero nella zona popolazioni nguni, alla ricerca di allevamenti per il loro bestiame; i san furono costretti ad allontanarsi. nel ix secolo gli arabi iniziarono... La servitù o l'uso civico di pascolo, vedi pascolatico. disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pascolo (disambigua). questa voce sull'argomento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il pranzo all aperto del bestiame : pranzo; aperto; bestiame; Parte finale del pranzo ; Contraddistingue la sala da pranzo ; Le sale da pranzo dell antichità; Formano il pranzo ; Preparare il tavolo da pranzo ; Lo è sempre l ombrello quando è aperto ; Serve per cucinare all aperto ; Recinti all aperto in cui pernotta il bestiame; Foto 1 Un musco a cielo aperto con reperti etrusco-romani Una gita a 4762 Toscana|; È aperto in un tg Mediaset; Recinti all aperto in cui pernotta il bestiame ; Dissetare il bestiame ; Il cibo del bestiame domestico specie erbivoro; Un fontanile per il bestiame ; Custode di bestiame ;

