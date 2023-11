La definizione e la soluzione di: Un organo del corpo umano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RENE

Significato/Curiosita : Un organo del corpo umano

Il corpo umano è la struttura fisica di un essere umano. è composto da diversi tipi di cellule, che insieme formano tessuti, che a loro volta sono organizzati... I reni sono organi pari parenchimatosi secretori (nello specifico, emuntori) dei vertebrati. Insieme alle vie urinarie costituiscono l'apparato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un organo del corpo umano : organo; corpo; umano; organo maschile del fiore; L organo dello Stato che dà consulenza giuridica; organo meccanico fissato alle sospensioni posteriori delle automobili per migliorarne la stabilità; Sviluppo incompleto di un organo ; organo che filtra molti litri di sangue al giorno; Il Raymond che scrisse Il diavolo in corpo ; Fanno parte di un corpo speciale della Polizia; Un corpo a tre dimensioni; L energia determinata da un corpo in movimento; Un componente della guardia del corpo dei sultani; Quello umano include tutti; Scruta l animo umano ; Somigliante all essere umano nell aspetto; Redense il genere umano ; Un concentrato dell umano sapere;

Cerca altre Definizioni