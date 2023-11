La definizione e la soluzione di: L ordine di animali le cui dita sono in numero pari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ARTIODATTILI

Significato/Curiosita : L ordine di animali le cui dita sono in numero pari

numero pari di dita e la cui zampa è retta ugualmente dal terzo e quarto dito contrariamente ai perissodattili, che possiedono un numero dispari di dita... Gli Artiodattili (Artiodactyla, Owen 1848, dal greco artios pari e dactylos dito) costituiscono un ordine di mammiferi euteri. La parentela prossima ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : L ordine di animali le cui dita sono in numero pari : ordine; animali; dita; sono; numero; pari; ordine di posti a teatro; Si dice di ordine ufficiale; Un richiamo all ordine ; È spesso in ordine alfabetico; Rimettere in ordine i conti di una società; Studiano gli animali ; animali per esperimenti; Batte in altezza tutti gli animali ; Il creatore dei fumetti con animali parlanti; animali che strisciano; Si mandano con la punta delle dita ; L effetto del pianista che fa scivolare le dita sui tasti; La malformazione delle dita troppo sviluppate; Le giunture delle dita ; Animano fantocci con le dita ; Donne che si sono coperte di gloria; sono alti quelli di chi ha un animo nobile; Per i meritevoli ci sono quelle di studio; sono cospicui quelli degli affaristi; Lo sono gli orologi che devono essere riparati; Vale numero ; Il numero dei peccati capitali; Attraggono in Francia un gran numero di turisti; Ha numero atomico 10; Il numero di passi minimi per raggiungere un nodo qualsiasi di una rete sociale; Sigla pari a USD; Sono pari nell Idaho; Il primo tra i pari ; Vamp senza pari ; Sono pari negli extra;

Cerca altre Definizioni