La Soluzione ♚ Leggono con le dita La definizione e la soluzione di 6 lettere: Leggono con le dita. CIECHI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Leggono con le dita: La Parabola dei ciechi (in olandese: De parabel der blinden) è un dipinto a tempera su tela (86x154 cm) di Pieter Bruegel il Vecchio, databile al 1568 circa e conservato nel Museo nazionale di Capodimonte di Napoli. Italiano Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La Parabola dei ciechi (in olandese: De parabel der blinden) è un dipinto a tempera su tela (86x154 cm) di Pieter Bruegel il Vecchio, databile al 1568 circa e conservato nel Museo nazionale di Capodimonte di Napoli. ciechi m pl plurale di cieco Sillabazione ciè | chi Etimologia / Derivazione vedi cieco Da non confondere con cechi Altre Definizioni con ciechi; leggono; dita; Li protegge santa Lucia; Si leggono qua e là; Li leggono i direttori d orchestra; Si stringono con le dita; Le dita delle fedi;

La risposta a Leggono con le dita

CIECHI

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Leggono con le dita' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.