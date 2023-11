La definizione e la soluzione di: Appoggio per ceppi ardenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : ALARE

Appoggio per ceppi ardenti

Cosa fa vedere corretta e in ordine. spesso, attorno agli ingiusti getta ceppi: leviga le asperità, fa cessare l'alterigia, oscura la tracotanza; dissecca... L'alare è uno strumento di ferro o altro materiale metallico usato nei caminetti. Ce ne sono diversi tipi, semplici staffe usate in coppia, o ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

