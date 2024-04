La Soluzione ♚ Un appoggio per i ceppi ardenti La definizione e la soluzione di 5 lettere: Un appoggio per i ceppi ardenti. ALARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un appoggio per i ceppi ardenti: Il cassone alare o wing box è il principale componente strutturale di un'ala aeronautica. I suoi componenti principali sono: i longheroni, le centine ed i correntini di rinforzo; il tutto rivestito da un fasciame o carenatura conformante al profilo alare progettato. Il cassone alare riproduce la geometria teorica per resistere e contrastare le forze aerodinamiche di flessione e torsione a cui viene sottoposta in volo l'ala. Aggettivo Significato e Curiosità su: Il cassone alare o wing box è il principale componente strutturale di un'ala aeronautica. I suoi componenti principali sono: i longheroni, le centine ed i correntini di rinforzo; il tutto rivestito da un fasciame o carenatura conformante al profilo alare progettato. Il cassone alare riproduce la geometria teorica per resistere e contrastare le forze aerodinamiche di flessione e torsione a cui viene sottoposta in volo l'ala. alare m e f (biologia) (zoologia) che riguarda l'ala di alcuni animali (aeronautica) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) che riguarda l'ala di un velivolo apertura alare Sostantivo alare ( approfondimento) m sing (pl.: alari) oggetto di natura solitamente metallica o di pietra usato in coppia con un altro per ardere la legna nel camino Verbo Transitivo alare (vai alla coniugazione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione a | là | re Pronuncia IPA: /a'lare/ Etimologia / Derivazione dal latino alaris, derivazione di ala ossia ala Altre Definizioni con alare; appoggio; ceppi; ardenti; Lo è l abito del reverendo; Diminuire il prezzo; Appoggio per ceppi ardenti; Appoggio per tegami caldi; Un insieme di ceppi e ciocchi; Pire ardenti; Umili e ardenti preghiere; Cerca altre soluzioni cruciverba

ALARE

