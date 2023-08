Un insieme di ceppi e ciocchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un insieme di ceppi e ciocchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LEGNAME

Significato/Curiosita : Un insieme di ceppi e ciocchi

Tonnellate di ciocchi di legno per riscaldare alcune abitazioni, soprattutto quelle più isolate che non possono contare sull'energia geotermica, è in atto un grande... Quasi esclusivamente destinata alla produzione di legname, è la arboricoltura da legno. il legname, il cui consumo è stato sì attenuato ma non soppresso... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

