La Soluzione ♚ Lo è l abito del reverendo La definizione e la soluzione di 6 lettere: Lo è l abito del reverendo. TALARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo e l abito del reverendo: L'abito talare, o più semplicemente la talare, o anche abito piano, è la veste ecclesiastica del clero di alcune confessioni cristiane. La parola talare deriva dalla parola latina "talus", tallone. La talare, infatti, prende origine dalla veste dei sacerdoti ebraici che giungeva fino al tallone. Tale veste divenne, poi, tipica anche dei sacerdoti della cristianità a partire dal IV o V secolo d.C. Italiano Aggettivo Significato e Curiosità su: L'abito talare, o più semplicemente la talare, o anche abito piano, è la veste ecclesiastica del clero di alcune confessioni cristiane. La parola talare deriva dalla parola latina "talus", tallone. La talare, infatti, prende origine dalla veste dei sacerdoti ebraici che giungeva fino al tallone. Tale veste divenne, poi, tipica anche dei sacerdoti della cristianità a partire dal IV o V secolo d.C. talare m e f sing (pl.: talari) (abbigliamento) di indumento, portato dai preti cattolici, che scende fino ai piedi, in genere di colore nero; Sillabazione ta | là | re Pronuncia IPA: /ta'lare/ Etimologia / Derivazione dal latino talaris, cioè "che scende fino ai talloni" che deriva da talus ossia "tallone" Sinonimi (di veste) sacerdotale, religioso Altre Definizioni con talare; abito; reverendo; Attributo dell abito del prete; Attributo dell abito sacerdotale; Così è l abito cucito addosso; Abito di penitenza; Il cielo nel telefilm con il reverendo Camden; Spetta al reverendo; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Lo è l abito del reverendo

TALARE

T

A

L

A

R

E

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Lo è l abito del reverendo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.