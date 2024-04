La Soluzione ♚ Appoggio per tegami caldi La definizione e la soluzione di 12 lettere: Appoggio per tegami caldi. SOTTOPENTOLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Appoggio per tegami caldi: Il sottopentola è un attrezzo da cucina che ha per scopo di proteggere una superficie delicata, quali quelle di tavoli e tovaglie, dalle alte temperature di pentole e tegami caldi. Il suo uso offre incidentalmente anche protezione da eventuali residui presenti sul fondo delle pentole, che potrebbero macchiare le superfici sulle quali esse poggiano. Si trovano sottopentola di svariate forme e dimensioni. Anche i materiali sono i più disparati, da quelli di fibre naturali, come paglia, sughero, vimini o asfodelo, fino a quelli di fattura più moderna in alluminio o silicone. Altre Definizioni con sottopentola; appoggio; tegami; caldi; Appoggio per ceppi ardenti; Un appoggio per i ceppi ardenti; Bricco per caldi infusi; Confezionano caldi indumenti; Cerca altre soluzioni cruciverba

SOTTOPENTOLA

