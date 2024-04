La definizione e la soluzione di 8 lettere: Ha una morbosa tendenza a mentire. MITOMANE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Per pseudologia fantastica (o mitomania o bugia patologica) si intende un'elaborazione intenzionale e dimostrativa di esperienze o eventi molto poco probabili e facilmente confutabili. In un lavoro del 2012 la psicologa Katie Elizabeth Treanor la definisce «l'abituale, prolungata e ripetuta produzione di mistificazioni, spesso di natura complessa e fantasiosa (...), bugie facilmente smascherabili che non vengono utilizzate per ottenere un tornaconto materiale o qualsivoglia vantaggio sociale, quanto per accrescere la propria autostima o proteggersi dal giudizio altrui». Spesso il paziente fa sue, come vissute, le esperienze che inventa di ...

mitomane m (pl.: mitomani)

persona che ha la tendenza morbosa, patologica, di ingrandire tutto ciò che racconta impostore, megalomane

=== Sillabazione===

mi | tò | ma | ne

Pronuncia

IPA: /mi'tmane/

Etimologia / Derivazione

dal francese mythomane ( fonte Treccani); dal greco antico mythos, (µ), storia, racconto, leggenda e mania, (µaa), malattia

Sinonimi

megalomane, visionario, millantatore, bugiardo

Termini correlati