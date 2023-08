Mente per farsi grande - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mente per farsi grande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MITOMANE

Significato/Curiosita : Mente per farsi grande

Attivarsi. è uno stato di estrema concentrazione simile per certi versi all'ipnosi, quando ad esempio la mente rimane attonita nel fissare un punto o un oggetto... Vedi pseudologia fantastica (singolo). per pseudologia fantastica (o mitomania o bugia patologica) si intende un'elaborazione intenzionale e dimostrativa... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Mente per farsi grande : mente; farsi; grande; Lavora abilmente legni pregiati; Data momentaneamente con l accordo di restituirla; Picchiarsi duramente darsele di santa; Desiderati ardentemente ; Particolarmente furbo e intelligente; Comportarsi con malizia per farsi corteggiare; farsi sentire in modo sgradevole; Unanimi sul da farsi ; Esagera nel farsi gli affari altrui; Urti dati per farsi largo; Il più grande aeroporto dell area romana; Il Luigi generale italiano della grande Guerra; Il Jones archeologo del grande schermo; La più grande foresta del globo; grande recipiente circolare in origine di legno;

Cerca altre Definizioni