La tendenza d un farmaco a localizzarsi: La parola tropismo deriva dal greco tpµa (trépomai) "mi volgo" e designa in biologia una reazione di orientamento causata da agenti chimici o fisici. Tropo, Tropia e Tropo sono elementi derivati, come Tropismo, dalla parola tp (tròpos) "abitudine, modo" o dalla sua radice. Essi entrano nella formazione di termini scientifici come troposfera s.f. (prima del 1913), "parte dell'atmosfera situata tra il suolo e la stratosfera", e il suo derivato troposferico. Sostantivo Significato e Curiosità su: La parola tropismo deriva dal greco tpµa (trépomai) "mi volgo" e designa in biologia una reazione di orientamento causata da agenti chimici o fisici. Tropo, Tropia e Tropo sono elementi derivati, come Tropismo, dalla parola tp (tròpos) "abitudine, modo" o dalla sua radice. Essi entrano nella formazione di termini scientifici come troposfera s.f. (prima del 1913), "parte dell'atmosfera situata tra il suolo e la stratosfera", e il suo derivato troposferico. tropismo ( approfondimento) m sing (pl.: tropismi) (biologia) reazione di orientamento di origine fisica o chimica (medicina) (farmacologia) tendenza di particolari medicinarsi a localizzarsi prevalentemente in determinati organi Sillabazione tro | pì | smo Pronuncia IPA: /tro'pizmo/ Etimologia / Derivazione deriva da tropo- Parole derivate eziotropismo, gravitotropismo, neotropismo, reotropismo, termotropismo

TROPISMO

