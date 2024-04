La definizione e la soluzione di 5 lettere: Abitudine morbosa. MANIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: In psichiatria e psicologia clinica la mania è una condizione psicopatologica caratterizzata da uno stato di eccitazione che coinvolge più sfere della personalità. Più frequentemente costituisce una fase del disturbo bipolare, caratterizzato dall'alternarsi di fasi depressive e maniacali. Sintomi maniacali si possono riscontrare anche in altre patologie mentali (es. schizofrenia) o in conseguenza all'utilizzo di alcol e droghe. Nell'uso comune il termine "mania" indica invece idee e/o comportamenti ossessivi presenti in altre psicopatologie, come il disturbo ossessivo-compulsivo.

mania ( approfondimento) f sing (pl.: manie)

(psicologia) (medicina) (psichiatria) (psicanalisi) disturbo mentale caratterizzato da eccesso di ottimismo e di autostima, iperattività, comportamenti sregolati, carenza di fame e sonno, grandiosità, disinibizione delle pulsioni primarie, aumento dell'eloquenza e dell'aggressività tendenza a comportamenti ossessivi e ripetitivi avere la mania di acquistare oggetti inutilizzabili (per estensione) perversione continuativa, spesso manifesta "Egregio signore, ciò è dovuto alla sua mania malata per la sessualità"

Sillabazione

ma | nì | a

Pronuncia

IPA: /ma'nia/

Etimologia / Derivazione

dal greco antico µaa, simile a µaµa ovvero "smaniare, essere pazzo"

Sinonimi

fissa, idea ossessiva, idea fissa, fissazione, ossessione, chiodo, chiodo fisso, capriccio, capriccio bizzarro, voglia acuta

alterazione, esaltazione, follia, frenesia, morbosità, smania

( senso figurato ) pallino

pallino passione collettiva, moda, infatuazione di massa

(psichiatria) euforia, pazzia

euforia, pazzia (per estensione) fisima

Contrari