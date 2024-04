La definizione e la soluzione di 7 lettere: Riproduce in forma ridotta un opera in progettazione. MODELLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Modello – nelle arti grafiche, persona che posa per la realizzazione di un'opera d'arte avente come soggetto il corpo umano Modello – in informatica, documento semilavorato da usare come punto di partenza per documenti simili Modello – in metallurgia, sagoma di un oggetto utilizzata nel processo produttivo Modello – nella moda, persona che sfila per mostrare al pubblico abiti e accessori o che posa per il fotografo Modello – nel modellismo, riproduzione in scala di un oggetto

modello ( approfondimento) m sing (pl.: modelli)

ogni cosa o persona ritenute esemplari originale da riprodurre oggetto prodotto in serie oppure particolare nella sua unicità per caratteristiche specifiche o, per estensione, come rarità quelle tre automobili sono modelli similari (per estensione) riferimento per eseguire (abbigliamento) abito confezionato in un solo esemplare secondo un progetto originale (arte) , (architettura) , (tecnologia) , (ingegneria) riproduzione in scala ridotta di un oggetto o di una struttura (burocrazia) modulo da compilare, cioè foglio cartaceo con campi predefiniti da riempire a penna (matematica) , (informatica) struttura che rispetta gli assiomi di una teoria (elettronica) , (informatica) , (tecnologia) , (ingegneria) è un prodotto completo e quindi finito, tra cui per esempio il robot ora il modello -18 può essere fabbricato in serie (industria) riproduzione in scala di mezzi quali automobili, velivoli, navi, barche e simili, con vari materiali come per esempio in legno, per lo studio del prodotto, del suo design, dell'aerodinamica, dell'estetica, ecc. (professione) chi posa per l'autore di un'immagine, a fini d'arte o pubblicitari indossatore (filosofia) (per estensione) sistema correlato ad un altro per somiglianza, attinenza e fondamenti o principi (senso figurato) soggetto percepito al di là dei normali canoni intellettivi, di cui si ha una vaga visione ogniqualvolta se ne riproponga un confronto, ovvero attraverso l'assimilazione della sua medesima idea "La realizzazione di un modello perfetto avviene nel corso del tempo... sempre aumentandone l'effetto" (raro) tra sogno e realtà, dall'immaginario e surreale al concreto e veridico, è l'incontro esaustivo nell'affinità di archetipo ed appunto le figure corrispettive l'infinito è modello per il finito

Voce verbale

modello ( approfondimento)

prima persona singolare dell'indicativo presente del verbo modellare

Sillabazione

mo | dèl | lo

Pronuncia

IPA: /mo'dllo/

Etimologia / Derivazione

dal latino modulus, diminutivo di modus

Sinonimi

archetipo, bozzetto, campione, esempio, esemplare, originale, prototipo

modellino, plastico, rilievo

calco, forma, impronta, sagoma, stampo

genere, tipo, varietà, versione

( senso figurato ) esempio, guida, maestro

esempio, guida, maestro (foglio burocratico) modulo, stampato

modulo, stampato (di scienza) schema, sistema, teoria

schema, sistema, teoria (di persona, attività) , da imitare, ideale

, da imitare, ideale traccia, falsariga

tipo, brevetto

figurino, disegno

( per estensione ) abito, ; persona da imitare, maestro, ispiratore

abito, ; persona da imitare, maestro, ispiratore (individuo che posa) indossatore, fotomodello

indossatore, fotomodello realizzazione in scala, riproduzione in scala; plastico, scala, rappresentazione, ricostruzione, riproduzione

Parole derivate

fotomodello, modellabile, modellare, modellazione, modellismo, modellista, modellistico, modellizzazione

(per estensione) modalità

Alterati

(riproduzione in scala) (diminutivo) modellino, modelletto, modellucolo

Proverbi e modi di dire