Deve rispettarle chi riproduce un modello in scala - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deve rispettarle chi riproduce un modello in scala. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PROPORZIONI

Significato/Curiosita : Deve rispettarle chi riproduce un modello in scala

Traduzione più appropriata è con termine “proporzioni”, che, nel settore audiovisivo, si riferisce alle proporzioni di uno schermo o del sensore di immagini... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Deve rispettarle chi riproduce un modello in scala : deve; rispettarle; riproduce; modello; scala; Ciò che non si deve dire; deve averla chiara lo speaker; deve esserlo l attrice o la modella; Ciascuno deve assumersi le proprie; deve lopment Assistance Committee; Tecnico che nei film riproduce effetti suoni; Le riproduce il GPS; riproduce il cielo stellato; Attrezzo ginnico che riproduce la remata; riproduce suoni a bassa frequenza ing; Un modello della Honda; Bohr ne ideò un modello ; Un modello di trasmissione televisiva o radiofonica; Prototipo teorico modello emblematico; modello nelle abbreviazioni; Si classifica con la scala Richter; Ideò una scala di misurazione; Il primo della scala ta; Grande della scala ; Apre una scala sonora;

