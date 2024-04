La Soluzione ♚ L opera lirica con la Danza delle Ondine La definizione e la soluzione di 7 lettere: L opera lirica con la Danza delle Ondine. LORELEY Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su L opera lirica con la danza delle ondine: Loreley è un'opera lirica di Alfredo Catalani su libretto di Carlo d'Ormeville e Angelo Zanardini con la collaborazione di Depanis, Illica e Giacosa. Trattasi del rifacimento di un'opera precedente, Elda, che aveva debuttato nel 1880. La partitura venne composta in un arco di tempo abbastanza breve (1886-87), ma rimase a lungo ineseguita a causa dello scarso interesse di Giulio Ricordi. La prima assoluta, infatti, si ebbe solamente il 17 febbraio 1890, al Teatro Regio di Torino, grazie all'appoggio di Giuseppe Depanis, amico di Catalani e direttore del teatro sabaudo.La prima interprete di Loreley fu il soprano Virginia Ferni Germano. Il ... Altre Definizioni con loreley; opera; lirica; danza; ondine; Un opera lirica di Donizetti; Una celebre opera di Auber; Poesia lirica; Danza andalusa; Tipica danza hawaiana; Cerca altre soluzioni cruciverba

