Esemplare di riferimento - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : MODELLO

Significato/Curiosità : Esemplare di riferimento

Un esemplare di riferimento o modello è un elemento di fondamentale importanza in vari contesti. In campo scientifico, è un campione perfetto e rappresentativo di una particolare specie, oggetto o fenomeno, utilizzato come base per confronti e studi. Nei settori tecnologici e industriali, un modello è una versione ottimizzata di un prodotto o processo, che funge da guida per miglioramenti futuri. Nel contesto educativo, un esemplare di riferimento è un esempio ben definito e chiaro, utilizzato per illustrare concetti e spiegazioni. Inoltre, un modello può essere una persona o un individuo che rappresenta i valori o le caratteristiche di un gruppo o di una società. In sintesi, un esemplare di riferimento o modello è un punto di riferimento cruciale che fornisce una base per l'apprendimento, l'analisi e il progresso.

