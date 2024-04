La definizione e la soluzione di 5 lettere: Dolce di forma rotonda. TORTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Torta è un termine generico utilizzato in italiano e in altre lingue dell'Europa meridionale per riferirsi a un dolce normalmente cotto in forno e generalmente di forma rotonda e piatta (ma anche a ciambella, a mattonella o a cupola), a volte da consumare in occasione di ricorrenze ed eventi particolari. Il lemma "torta" viene anche applicato a preparazioni salate che prevedono un involucro di pasta e un ripieno.

torta f sing (pl.: torte)

(raro) femminile di torto

Sostantivo

torta ( approfondimento) f sing (pl.: torte)

(gastronomia) preparato di pasticceria, tipicamente abbondante e fatto per essere diviso e servito in più porzioni o fette il giorno degli inviti mia nonna ha preparato un'ottima torta

torta salata: soprattutto con verdure oppure con formaggi, salumi ma anche funghi, talvolta patate… tutto quanto possa essere utilizzato come farcitura, addirittura persino con una pasta frolla “salata e semi-dolce” (v. pasta brisé) (economia) , (statistica) , (matematica) , (geometria) tipo di grafico in cui, usando appunto la metafora della torta , viene rappresentata la ripartizione di una grandezza in sottovalori. Il totale è rappresentato da una forma cilindrica che ricorda appunto una torta , e le cui fette, dalla forma di spicchio cilindrico, corrispondono alle quantità parziali che vengono evidenziate nel grafico (araldica) figura araldica a forma di cerchio di colore

Voce verbale

torta

participio passato femminile singolare di torcere

Sillabazione

(il dolce) tór | ta

(avvolta) tòr | ta

Pronuncia

IPA: /'torta// o IPA: /'trta/

Etimologia / Derivazione

dal tardo latino torta

Sinonimi

avvolta, attorcigliata, contorta, ritorta, strizzata

(di barra) piegata, storta, curvata, curva, inarcata

piegata, storta, curvata, curva, inarcata ( senso figurato ) (dalla retta via) allontanata, distolta

allontanata, distolta dolce, gâteau

( per estensione ) quiche

quiche (senso figurato) bottino, guadagno

Contrari

stesa, distesa, svolta, disfatta

(di barra) raddrizzata, dritta

Parole derivate

ingannare qualcuno intortare, tortiera, tortino

Sinonimi

(araldica) tortello

Termini correlati

(araldica) bisante, bisante-tortello, tortello-bisante

Alterati

( diminutivo ) tortina

tortina ( accrescitivo ) tortone

tortone (peggiorativo) tortaccia

Proverbi e modi di dire