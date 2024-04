La Soluzione ♚ Rifugio alpino La definizione e la soluzione di 5 lettere: Rifugio alpino. BAITA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Rifugio alpino: Una bàita è una costruzione semplice e isolata di montagna, in particolare delle regioni alpine più elevate, utilizzata come abitazione, stalla, luogo di lavoro (lavorazione del latte, pollicoltura, ecc.) o deposito di fieno, legna o altri prodotti agricoli. Sostantivo Significato e Curiosità su: Una bàita è una costruzione semplice e isolata di montagna, in particolare delle regioni alpine più elevate, utilizzata come abitazione, stalla, luogo di lavoro (lavorazione del latte, pollicoltura, ecc.) o deposito di fieno, legna o altri prodotti agricoli. baita ( approfondimento) f sing (pl.: baite) (architettura) piccola abitazione di montagna, costruita interamente in legno o in pietra, utilizzata dai pastori o come ripostiglio Sillabazione bài | ta Pronuncia IPA: /'baita/ Etimologia / Derivazione per il dizionario Treccani l'etimologia non è ben definita; la parola somiglia all'ebraico bayt, "casa" e all'omofono e sinonimo arabo , bayt Sinonimi baracca, capanna, chalet, malga, rifugio Altre Definizioni con baita; rifugio; alpino; Capanna di montagna; Sorge in alta montagna; Un rifugio per il portafoglio; Un rifugio che si raggiunge volando; Lo sport alpino e nordico; Passo alpino svizzero; Cerca altre soluzioni cruciverba

BAITA

