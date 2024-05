Rifugio per uccelli

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Il nido è un luogo di rifugio costruito da molti animali per proteggere le proprie uova dai predatori. In genere è costituito da erba, ramoscelli o foglie. È possibile trovare nidi in diversi habitat, prevalentemente costruiti dagli uccelli. Esistono anche rettili, insetti, mammiferi o pesci che provvedono a costruirsi un nido.

nido ( approfondimento) m sing (pl.: nidi)

ricovero di forma, grandezza e struttura varia, costruito dal nulla o attrezzato utilizzando cavità e ripari naturali dalla maggior parte degli uccelli o da particolari specie di pesci o mammiferi (per estensione) luogo di animali, luogo in cui depongono le uova o dove semplicemente si raccolgono in un buon numero (senso figurato) la propria casa, la famiglia o il luogo dove si è nati, vissuti o si ha avuto un centro affettivo particolarmente importante

Sillabazione

nì | do

Pronuncia

IPA: /'nido/

Etimologia / Derivazione

dal latino nidus derivato da una radice indoeuropea *ni-zdo-, composta dal preverbio ni-, indicante un movimento dall'alto in basso e da una voce affine a sedeo, sedere

Sinonimi

buco, covile, cuccia, tana

(di animali) ricovero, riparo,

ricovero, riparo, ( senso figurato ) casa, dimora, focolare, tetto, famiglia, intimità

casa, dimora, focolare, tetto, famiglia, intimità ( senso figurato ) (di ladri) base, covo, nascondiglio, ricettacolo, rifugio

base, covo, nascondiglio, ricettacolo, rifugio asilo per neonati

Parole derivate

mini-nido, nidiaceo, nidiandolo, nidiata, nidificare, nidificazione, nidiforme

Varianti

(popolare) (regionale) (toscano) nidio

Alterati

(diminutivo) nidietto, (raro) nidino

Proverbi e modi di dire