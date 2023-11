La definizione e la soluzione di: Capanna di montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Capanna di montagna

Luglio 1889. la capanna, predisposta a valle, fu trasportata dapprima con i muli e poi a spalla e infine montata in vetta. la capanna fu inaugurata il... Una bàita è una costruzione semplice e isolata di montagna, in particolare delle regioni alpine più elevate, utilizzata come abitazione, stalla, ...