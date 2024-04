La Soluzione ♚ Una capanna di montagna

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Una capanna di montagna. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BAITA

Curiosità su Una capanna di montagna: Luglio 1889. la capanna, predisposta a valle, fu trasportata dapprima con i muli e poi a spalla e infine montata in vetta. la capanna fu inaugurata il... Una bàita è una costruzione semplice e isolata di montagna, in particolare delle regioni alpine più elevate, utilizzata come abitazione, stalla, luogo di lavoro (lavorazione del latte, pollicoltura, ecc.) o deposito di fieno, legna o altri prodotti agricoli.

Altre Definizioni con baita; capanna; montagna;