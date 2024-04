La Soluzione ♚ L ego che sostituisce La definizione e la soluzione di 5 lettere: L ego che sostituisce. ALTER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L ego che sostituisce: La locuzione latina alter ego ("un altro io") indica un sostituto di una persona, autorizzato ad agire per conto e in rappresentanza della persona di cui fa le veci, oppure un altro sé, una seconda personalità all'interno di una stessa persona, con caratteristiche nettamente distinte dalla prima. Danese Sostantivo Significato e Curiosità su: La locuzione latina alter ego ("un altro io") indica un sostituto di una persona, autorizzato ad agire per conto e in rappresentanza della persona di cui fa le veci, oppure un altro sé, una seconda personalità all'interno di una stessa persona, con caratteristiche nettamente distinte dalla prima. alter n altare Latino Aggettivo alter (dativo alteri) altro (fra due) , il secondo E consulibus unus prudens, alter imprudens erat (Dei [due] consoli uno era saggio, l'altro sciocco.) l'uno... l'altro (fra due) Consulorum alter senex alter iuvenis. (Dei [due] consoli uno [è] vecchio, l'altro giovane) uno (in espressioni che trattano di cose in coppia) Esne ergo altero oculo caecus (Quindi sei cieco da un occhio) (con valore reciproco) l'un l'altro Alter alterius mano ceciderunt (Caddero l'uno per mano dell'altro.) Termini correlati

alius

alienus

ss Parole derivate altro

otro

La risposta di 5 lettere per risolvere 'L ego che sostituisce' è ALTER.