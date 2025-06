L ego che sostituisce il capo nei cruciverba: la soluzione è Alter

Home / Soluzioni Cruciverba / L ego che sostituisce il capo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L ego che sostituisce il capo' è 'Alter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALTER

Curiosità e Significato di "Alter"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Alter, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Alter? La parola alter deriva dal latino e significa altro o differente. In un contesto più colloquiale, può riferirsi a una persona che assume il ruolo di un capo o leader in assenza di quest'ultimo, quasi come se fosse un sostituto temporaneo. Insomma, è un termine che evoca l'idea di diversità e cambiamento, sia nelle persone che nei ruoli che ricopriamo nella vita quotidiana.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L ego al posto di qualcunoUn vice investito dei poteri più ampiego: sostituisce l assenteL ego che sostituisceL ego che sostituisce il principaleCon ego sostituisce in tutto e per tutto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Alter

Non riesci a risolvere la definizione "L ego che sostituisce il capo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

L Livorno

T Torino

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A O I L S T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALITOSI" ALITOSI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.