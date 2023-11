La definizione e la soluzione di: L ego che sostituisce il principale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : L ego che sostituisce il principale

Nathan zuckerman, un personaggio che compare quale alter ego dell'autore in diversi romanzi di roth. «la figlia che lo sbalza dalla tanto desiderata pastorale... La locuzione latina alter ego ("un altro io") indica un sostituto di una persona, autorizzato ad agire per conto e in rappresentanza della persona di ...