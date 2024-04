La Soluzione ♚ Con ego sostituisce in tutto e per tutto

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Con ego sostituisce in tutto e per tutto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ALTER

Curiosità su Con ego sostituisce in tutto e per tutto: All'inizio era stato messo in panchina, entra in campo nel secondo tempo, riuscendo a segnare due reti. ego sostituisce otoya con baro, il quale segna un... La locuzione latina alter ego ("un altro io") indica un sostituto di una persona, autorizzato ad agire per conto e in rappresentanza della persona di cui fa le veci, oppure un altro sé, una seconda personalità all'interno di una stessa persona, con caratteristiche nettamente distinte dalla prima.

Altre Definizioni con alter; sostituisce; tutto; tutto;