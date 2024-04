La Soluzione ♚ Un edificio suddiviso in classi La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un edificio suddiviso in classi. SCUOLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un edificio suddiviso in classi: Una scuola è un'istituzione destinata all'educazione e all'istruzione di studenti e allievi sotto la guida di varie tipologie di figure professionali appartenenti al settore dei lavoratori della conoscenza. Il termine deriva dalla parola latina schola, Il termine greco significava inizialmente "tempo libero", per poi evolversi: da "tempo libero" è passato a descrivere il "luogo in cui veniva speso maggiormente il tempo libero", cioè il luogo in cui si tenevano discussioni filosofiche o scientifiche durante il tempo libero, per poi descrivere il "luogo di lettura", fino a descrivere il luogo d'istruzione per eccellenza. Sostantivo Significato e Curiosità su: Una scuola è un'istituzione destinata all'educazione e all'istruzione di studenti e allievi sotto la guida di varie tipologie di figure professionali appartenenti al settore dei lavoratori della conoscenza. Il termine deriva dalla parola latina schola, Il termine greco significava inizialmente "tempo libero", per poi evolversi: da "tempo libero" è passato a descrivere il "luogo in cui veniva speso maggiormente il tempo libero", cioè il luogo in cui si tenevano discussioni filosofiche o scientifiche durante il tempo libero, per poi descrivere il "luogo di lettura", fino a descrivere il luogo d'istruzione per eccellenza. scuola ( approfondimento) f sing (pl.: scuole) (scuola) complesso di istituzioni, persone e risorse per insegnare nozioni e fondamenti del sapere relativi alla cultura di appartenenza scuola dell'obbligo : scuola che dev'essere frequentata per legge da tutti i cittadini, rappresentata dall'istruzione primaria e dal primo grado dell'istruzione secondaria

ammaestramento, educazione, formazione, insegnamento, istruzione, studio, indirizzo di studi

esercizio, addestramento, pratica, tecnica, esempio, tirocinio

docenti, insegnanti, maestri, professori

allievi, alunni, corsisti, discepoli, scolaresca, studenti

(di arte, letteratura) corrente, gruppo, indirizzo, linea, movimento

corrente, gruppo, indirizzo, linea, movimento (di artisti, filosofi, ecc.) tendenza,



Parole derivate autoscuola, caposcuola, doposcuola, scolaro, scolastico, scolopio, sottoscuola Termini correlati educazione, insegnante, maestro, preside, professore, studente

diploma, laurea, dottorato, master, stage

(per estensione) riconoscimento Iponimi accademia, college, liceo, università

SCUOLA

La risposta di 6 lettere per risolvere 'Un edificio suddiviso in classi' è.