Edificio diviso in classi

: Il termine deriva dalla parola latina schola, Il termine greco significava inizialmente "tempo libero", per poi evolversi: da "tempo libero" è passato a descrivere il "luogo in cui veniva speso maggiormente il tempo libero", cioè il luogo in cui si tenevano discussioni filosofiche o scientifiche durante il tempo libero, per poi descrivere il "luogo di lettura", fino a descrivere il luogo d'istruzione per eccellenza. Una scuola è un'istituzione destinata all'educazione e all'istruzione di studenti e allievi sotto la guida di varie tipologie di figure professionali appartenenti al settore dei lavoratori della conoscenza.

Italiano: Sostantivo: scuola ( approfondimento) f sing (pl.: scuole) . (scuola) complesso di istituzioni, persone e risorse per insegnare nozioni e fondamenti del sapere relativi alla cultura di appartenenza scuola dell'obbligo: scuola che dev'essere frequentata per legge da tutti i cittadini, rappresentata dall'istruzione primaria e dal primo grado dell'istruzione secondaria. scuola pubblica: di proprietà dello stato.