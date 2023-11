Classi di alberghi o ristoranti

Categoria – in filosofia, un concetto introdotto da Aristotele Categorie – opera di Aristotele

– in filosofia, un concetto introdotto da Aristotele Categoria – struttura matematica secondo la teoria delle categorie

– struttura matematica secondo la teoria delle categorie Categoria – in antropologia è lo studio dei gruppi con valori, ideali, caratteristiche politiche e "costumi radicati" o per "interessi" in comune e quindi in grado di semplificare la socialità degli stessi, dalla prima infanzia sino all'età scolare e nell'età adulta così come nelle varie professioni lavorative e non, al di là dell'ambito familiare, perlopiù nella civiltà moderna del dopoguerra

